Evitare di cadere nella trappola rappresentata dagli incroci con formazioni di bassa classifica. È l’input che arriva da Nicolò Donida e da tutto lo spogliatoio della Fidelis Andria con vista sulle ultime otto partite del girone H di Serie D. L’ultimo mese sul campo ha saputo di svolta: dopo la separazione con Pasquale De Candia e la scelta di promuovere alla guida della prima squadra Giuseppe Scaringella, affiancato da Gianmarco Frezza, Strambelli e compagni hanno messo a referto 10 punti in quattro partite: pareggio senza reti sul campo della Team Altamura, vittorie contro Fasano, Angri e Paganese con nove gol fatti e due al passivo negli ultimi 270 minuti. Dati che consentono di sfiorare il secondo posto, oggi distante un punto, e di guardare con fiducia al rush finale, in cui la Fidelis sfiderà sette formazioni in corsa per la salvezza e una sola che oggi lotta per i playoff, il Matera. Imparare dal passato può rappresentare allora lezione utile perché è proprio contro le formazioni di bassa classifica che i biancazzurri hanno perso punti che oggi potrebbero valere oro in ottica primo posto, ormai troppo lontano dai radar con il +11 dell’Altamura. Basti pensare al ko sul campo del Gallipoli a novembre, costato la panchina a Francesco Farina, ai pareggi in trasferta senza reti contro Bitonto e Gravina e allo 0-0 dell’andata al Degli Ulivi con l’Angri. Un tesoretto che, se capitalizzato al massimo, oggi avrebbe consentito di avere la vetta alla portata. Rimpianti che appartengono a un capitolo chiuso, assicurano dallo spogliatoio. Per fare l massimo di qui al termine della regular season occorrerà far leva sulle qualità di ogni singolo componente dell’organico.

Il rush finale parte domenica 17 marzo dal campo sportivo Carrano di Santa Maria di Castellabate. La Fidelis sarà ospite nella 27esima giornata di campionato del fanalino di coda Santa Maria Cilento, proprio una di quelle partite da non sbagliare che Donida evidenziava dopo il successo sulla Paganese. Fischio d’inizio alle 14.30 con diretta tv e social su Telesveva: collegamento al via a partire dalle 14.15.

Il servizio.