Associazione Sociale Culturale Ideazione: si sono riuniti i membri dell’associazione che hanno provveduto ad aggiornare le cariche interne.

La guida dell’associazione è stata affidata alla presidente Michela Caracciolo, il ruolo di segretario, nonché vice presidente, a Michele Lorizzo e l’incarico di tesoriere a Salvatore Figliolia.

«Il neo direttivo ringrazia il presidente uscente Di Gregorio – è scritto in una nota dell’associazione – per l’impegno e le molteplici iniziative realizzate durante questi anni. Si apre una fase nuova, in continuità con il passato, e pronta a mettere in campo nuove iniziative tese a valorizzare e stimolare quel patrimonio sociale e culturale della nostra città con una collaborazione che riguarderà sia enti pubblici, che privati ed associazioni».