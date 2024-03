C’è un nuovo supereroe ad Andria. Si tratta del castigatore degli specchietti. Ripreso ormai da molteplici telecamere di videosorveglianza il soggetto si aggira nelle strade del centro e della periferia di notte e rompe, anche in serie, gli specchietti delle autovetture parcheggiate per strada. Potrebbe essere l’inizio di un best seller se non fosse che, invece, si tratta di un nuovo appuntamento con la rubrica: cose la cui spiegazione non c’è.

Le segnalazioni nell’ultimo periodo erano state molteplici anche se latitano le denunce naturalmente anche perché è più facile pensare ad una vettura che, passando nelle strade più strette, colpisca lo specchietto più che qualche individuo lo faccia volontariamente senza un apparente motivo. Ma le telecamere di diversi sistemi di videosorveglianza hanno immortalato il novello castigatore degli specchietti. Le domande da porgli sarebbero davvero tante ma comprendere quale sia la logica che lo spinge a sfogare la sua frustrazione in questo modo è davvero impossibile.

Restano i danni ai poveri automobilisti che tra tasse, carburante alle stelle, assicurazioni, rischio di furto e manutenzione deve anche aggiungere questa nuova voce di costo: la sostituzione dello specchietto. Tra le altre cose se si viaggia senza specchietto si potrebbe incorrere anche in una sanzione. Le segnalazioni sono piovute da diverse zone della città negli scorsi giorni.