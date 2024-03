«In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, Fratelli d’Italia ha promosso una campagna di informazione che ha al centro tutte le azioni che il Governo Meloni ha messo in campo per la parità di genere, con iniziative in tutte le piazze di Italia per distribuire un opuscolo». Parla l’on. Mariangela Matera di Fratelli d’Italia che rilancia l’appuntamento di domenica prossima.

«Domenica prossima, 10 marzo, insieme al coordinatore provinciale e consigliere regionale Francesco Ventola e ai componenti del coordinamento cittadino di FdI saremo alle 10 ad Andria, in viale Crispi angolo via Cavour, per illustrare la campagna ‘Pari opportunità, pari libertà’ e sarà centrata sulle misure messe in campo come: la certificazione della parità di genere per le imprese; la decontribuzione fino a 3mila euro annue per le madri dipendenti; i congedi all’80%; gli sgravi fiscali per gli imprenditori che incrementano il tasso di occupazione assumendo madri di almeno due figli minori; le iniziative per avvicinare le ragazze alle materie Stem finanziate con 2 milioni di euro nel 2024; il DDL Roccella con il rafforzamento delle norme contro la violenza sulle donne, solo per citare alcune misure».