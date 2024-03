Si terrà sabato 9 Marzo alle ore 19.30 ad Andria, presso l’Auditorium della parrocchia S. Andrea Apostolo in Corso Europa Unita, la presentazione del libro “A voi la scelta” di Riccardo Leonetti, un giovane autore e attore nato e cresciuto ad Andria.

Un vero e proprio “manuale di vita” in cui l’autore si dichiara follemente innamorato della vita stessa, con l’obiettivo principale di rendere noi tutti consapevoli della nostra forza, una forza che tutti possediamo.

Vive a Roma da ormai tre anni e in questi anni ha preso parte a diversi progetti, cinematografici e televisivi.

Un percorso cominciato a quindici anni nella compagnia teatrale pugliese Fagipamafra, con la quale ha messo in scena spettacoli al Teatro Curci e al Teatro Mercadante e nel 2018 in scena come protagonista ad Abu Dhabi con “Le Beatrici” di Stefano Benni. Il primo progetto cinematografico è il corto “È una promessa” scritto e prodotto da lui, vincitore del premio “Miglior Film Italiano” al Festival Internazionale dell’Assurdo. Dopo il diploma si è trasferito a Roma per il cinema, continuando gli studi di recitazione. Alla fine del 2020 viene pubblicato il suo libro “A voi la scelta”, con il quale organizza presentazioni e firma copie con la Mondadori.

Nel 2021 e 2022 prende parte a Fiction e Film su Rai1. Nella stagione 2022/23 è tra gli opinionisti del programma BellaMa’ ogni giorno su Rai2.

Sempre nel 2023 viene selezionato da Federico Moccia per il suo nuovo progetto cinematografico, parallelamente scrive “La Quiete Rumorosa” in concorso al 48h Film Project. Nel 2024 è stato selezionato per un film attualmente in preparazione.

Chi vorrà potrà prenotare un posto a sedere presso l’Auditorium o direttamente una copia del libro, contattando l’associazione “ideAzione” al numero 370.3716711.

Si invita a seguire le pagine social Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.

L’ingresso sarà Gratuito.