Per l’attuale conformazione e per la completa mancanza di informazione sono molte le proteste ed i pareri negativi che si addombrano sul progetto di realizzazione di una ciclovia da due chilometri e mezzo tra via Barletta e via Paganini ad Andria passando, in particolare, da via Ferrucci, via Petrarca e via Catalani. Strade, queste ultime, in cui spariranno completamente o parzialmente circa 120 posteggi per le autovetture. Un progetto affidato ieri al fotofinish con una procedura d’urgenza per evitare la perdita di un finanziamento ministeriale del 2020 da 353mila euro.

In via Ferrucci la realizzazione della ciclovia ha accelerato un percorso già in atto di costituzione di un comitato che raccogliesse proprio i commercianti. Una strada in cui sono molteplici e variegate le attività commerciali che però al momento bocciano l’idea considerando che non esistono reali alternative ai parcheggi soppressi.

Situazione complessa anche per la più periferica via Petrarca dove saranno completamente soppressi i parcheggi per le autovetture non essendoci spazi per la coabitazione di posteggi e ciclovia. In questo caso le lamentele sono quelle dei residenti.

La lamentela più comune resta, tuttavia, quella del mancato coinvolgimento di commercianti e residenti per una scelta molto impattante per la viabilità cittadina.

