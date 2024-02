Vasta partecipazione sabato all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” della Misericordia con la giornata di screening gratuiti organizzati dal CALCIT di Andria dopo la giornata di sensibilizzazione di sabato scorso. Oltre 70 le visite effettuate dall’equipe medica diretta dal Prof. Paolo Romita con la collaborazione dei dottori Enrico Coviello, Luca Rubino, Stefania Foligno, Benedetta Tirone, Maria Carla Pisani, tutti afferenti la Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di Bari. A coordinare le attività anche il direttore sanitario dell’Ambulatorio “Noi con Voi” il dott. Nicola Mariano con i volontari giallociano a coordinare le prenotazione e le visite. Sulle 70 visite effettuate di screening gratuite c’è un dato estremamente importante: sono stati riscontrati sospetti tumori della pelle in 7 pazienti ai quali è stata consigliata asportazione chirurgica. Un dato da non sottovalutare calcolando che corrisponde al 10% dei soggetti visitati. Molti dei pazienti che hanno effettuato lo screening gratuito non avevano mai eseguito un controllo o comunque non lo eseguivano da molti anni. L’importanza fondamentale della prevenzione.

«E’ per noi un grande risultato ed una grande soddisfazione – ha spiegato il Dott. Nicola Mariano Presidente del Calcit – sembra una banalità ma ogni azione verso la città specialmente se gratuita e nata essenzialmente dalla grande disponibilità di professionisti è qualcosa di estremamente gratificante. Un ringraziamento al Prof. Paolo Romita ed ai sui colleghi della Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di Bari. Con lui pensiamo già ad un’altra giornata di screening vista anche l’alta incidenza purtroppo di casi scoperti. Un grazie ai volontari della Misericordia di Andria che collaborano alle azioni dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”. Un grazie ai partner e naturalmente ai volontari del Calcit. Insomma una rete che si amplia e può dare vita a servizi e progetti per la nostra comunità».