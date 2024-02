Si torna a parlare della ciclovia urbana ad Andria, un anello di oltre 2 chilometri e mezzo che collegherà gran parte della città partendo da una velostazione in via Barletta per arrivare poi sino alla zona delle scuole in via Paganini. Ma le polemiche non si sopiscono e le preoccupazioni sono principalmente di commercianti e residenti di via Ferrucci una delle arterie principali della città da cui spariranno 68 stalli per il parcheggio.

A parlare della ciclovia ci ha pensato il Sindaco di Andria Giovanna Bruno nel corso della trasmissione Spazio Città condotta da Roberto Straniero. Il primo cittadino ha parlato anche della impossibilità di attendere ulteriormente per l’avvio dei lavori, cantierizzazione entro il 29 febbraio, nonostante si sia fatto il possibile per arrivarci con alcuni grandi cantieri in dirittura d’arrivo.

Il primo cittadino ha però chiesto un cambio culturale da parte di tutti i cittadini considerato che ad Andria ci sono oltre 75mila auto immatricolate e c’è un piano del traffico che ne potrebbe assorbire circa la metà.

Il servizio su News24.City.