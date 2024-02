Arriva finalmente ad Andria il libro evento su ANTICHI SAPORI, la rinomata eccellenza gastronomica pugliese creata da Pietro Zito a Montegrosso trent’anni fa, dal titolo C’è un Fuori e c’è un Dentro (SECOP edizioni), e sarà presentato sabato 24 febbraio 2024, alle ore 18:30, alla “Sala Pasquale Attimonelli” dell’Albergo dei Pini in Corso Cavour 194.

Un trentennale importante alla ribalta, dunque, per una storia fatta di storie che, come grappoli d’uva alla vite intrecciati, si snoderanno acino per acino, brillanti e zuccherine, in una sorta di percorso sensoriale. Sensazioni diverse, infatti, coglieranno i lettori che potranno a tratti sentire i profumi dell’orto o gustare i rinomati piatti del grande “cuoco contadino”, amato in tutto il mondo. Ad aprire la strada all’esaltazione dei cinque sensi sarà la narrazione visiva, espressa da una straordinaria documentazione fotografica, di rara bellezza, ad opera di Giuseppe Tricarico, mentre a sostenere come tralci le emozioni e i ricordi di Pietro Zito, provvederà il racconto poetico di Raffaella Leone.

«Un compleanno speciale quello di Antichi Sapori – commenta il sindaco Giovanna Bruno – che rievoca sapori e affetti famigliari e di tradizioni che sono un patrimonio collettivo. A Pietro Zito e al suo staff gli auguri più affettuosi per questa ricorrenza. Continuate a portare alto il nome della città e dei suoi sapori in giro per il mondo. Ve ne siamo grati!».

Nel corso dell’incontro sono previste una serie di testimonianze che, tra un augurio, un ricordo e un aneddoto, racconteranno la vicenda umana e professionale di un figlio “buono” della nostra Terra. Modererà la serata Franco di Chio, vice presidente del Corecom Puglia. In chiusura, un AperiZito in collaborazione con la Strada dei Vini doc Castel del Monte.