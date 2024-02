Il Settore Servizi Sociali del Comune di Andria, a seguito della introduzione delle nuove misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali, nello specifico Assegno d’Inclusione (Adi), Supporto alla formazione e al lavoro (SFL), Reddito di Dignità 2023 (Red 2023), nell’attuare gli indirizzi politici dell’Amministrazione Comunale, promuove l’individuazione di strategie operative finalizzate a offrire risposte concrete ai cittadini destinatari delle misure per un realizzabile inserimento socio-lavorativo.

Il primo passo verso tale obiettivo è quello di ascoltare e confrontarsi con tutte le realtà del territorio nell’ambito imprenditoriale, sociale e civile. Il programma degli incontri sarà così articolato:

– lunedì 26.02.2024 dalle ore 10 alle ore 12: incontro con il Centro Territoriale per l’impiego che si svolgerà in modalità web, attraverso Piattaforma Gmeet. Presenzieranno: Giuseppe Ferrarelli, Responsabile Unico dei Centri per l’Impiego Ambiti Territoriali Foggia-Bat, Elia Valentia, Dirigente dell’U.O. Coordinamento dei Servizi per l’Impiego;

→ martedì 27.02.2024 dalle ore 15.30 alle ore 17:30, incontro in presenza con gli ETS presso l’Ufficio Servizi Sociali, P.zza Trieste Trento II Piano;

→ martedì 05.03.2024 dalle ore 15:30 alle ore 17:30, incontro in presenza con le Associazioni di Categoria, presso l’Ufficio Servizi Sociali, P.zza Trieste Trento II Piano.

Tutti gli incontri saranno moderati dalla Dirigente del Settore Servizi Sociali, Irene Turturo.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:

Dott.ssa Angela Di Gioia 0883/290600 email: [email protected]

Dott.ssa Daniela Ieva 0883/290605 email:[email protected]