«Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Questore della provincia Bat, il dottor Alfredo Fabbrocini, che si è insediato questa mattina. Una figura di alto profilo, con una lunga esperienza nella lotta alla criminalità. La collaborazione e disponibilità nei suoi confronti saranno massime, per il bene della nostra provincia». Le parole della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Grazia Di Bari dopo l’insediamento del nuovo Questore della BAT.

«Sono certa che il lavoro in sinergia porterà al cambiamento culturale per cui siamo impegnati assieme alle altre istituzioni, i cui protagonisti, come sottolineato oggi dal Questore, devono essere i cittadini. Quel cambiamento culturale indispensabile per combattere l’illegalità».