«L’assemblea dichiara il pieno e convinto appoggio a tutto il settore agricolo per riaffermare i diritti di quanti lavorano e vivono in esso» e si dichiara disponibile «a sostenere un dialogo tra le istituzioni interessate e gli imprenditori agricoli per supportare al meglio il mondo agricolo di assoluto valore dal punto di vista economico e sociale per il Paese e in particolare, per la provincia di Barletta- Andria – Trani». È un passaggio del documento che i sindaci dei comuni del nord Barese e il presidente della Provincia Bat e primo cittadino di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, hanno firmato questa mattina a Trani per esprimere vicinanza e condivisione alle proteste degli agricoltori. La scorsa settimana in tutto il territorio della Bat sono stati organizzati presidi e manifestazioni con gli imprenditori agricoli a bordo di trattori per chiedere maggiori tutele per il settore.

«Tra i punti cardine della protesta si evidenziano – si legge nel documento – il gasolio agricolo a prezzi calmierati, interventi mirati per sostenere i costi di produzione, etichettatura dettagliata dei prodotti di importazione per tutelare i prodotti di qualità, revisione delle politiche green per sostenere i prodotti tipici, omologazione dei disciplinari di produzione del libero mercato comunitario e maggiore sicurezza su tutto il territorio agricolo». Sindaci e Presidente, che invieranno il documento al Governo e alla Regione Puglia, ricordano che «l’agricoltura costituisce risorsa insostituibile del nostro Paese e deve garantire un approvvigionamento alimentare sicuro, continuo e di qualità con l’impiego di metodi di produzione rispettosi dello spazio rurale e dell’ambiente». «Ci interfacceremo con le Istituzioni perché condividiamo i motivi della protesta e per capire in che modo si vuole procedere per risolvere le problematiche sollevate dagli agricoltori», commenta Lodispoto.