Abdalake El Kadhir è ancora in fuga. Le ricerche dell’uomo di 29 anni, originario del Marocco, evaso dal carcere di Trani nel primo pomeriggio di sabato scorso insieme Marwan Bassim, connazionale di 24 anni, proseguono ininterrottamente. Gli agenti della Polizia Penitenziaria tranese, assieme alle altre forze dell’ordine, stanno battendo diverse aree della provincia BAT, ed in particolare il territorio di Andria da dove sono giunte diverse segnalazioni sulla sua presenza durante tutta la giornata di domenica 18 febbraio. L’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto in via Barletta. I due detenuti evasi – in carcere con l’accusa di reati contro il patrimonio e la persona – sono fuggiti mentre si trovavano nell’area passeggio del reparto accoglienza della casa circondariale tranese. Per scavalcare il muro di cinta hanno utilizzato delle lenzuola annodate. Le ricerche sono scattate immediatamente. Bassim è stato rintracciato dai carabinieri nella serata stessa di sabato nei pressi del Santuario Madonna dello Sterpeto di Barletta e riportato in carcere, in un istituto diverso da quello di Trani, mentre le operazioni di ricerca del secondo evaso vanno avanti. Campagne, spiagge e stazioni sono monitorate anche dall’alto con un elicottero del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Bari, ma ora le ricerche si stanno concentrando su Andria, alla luce delle ultime segnalazioni. A prendervi parte anche il comandante di reparto della Polizia Penitenziaria di Trani, Felice Nazareno de Pinto. Operazioni che vanno avanti ininterrottamente. Impegnati anche i carabinieri dello squadrone Cacciatori di Puglia e unità cinofile.