Entro giugno potrebbe esserci la firma del nuovo accordo di programma tra Regione Puglia e Governo con il finanziamento complessivo per realizzare l’ospedale di 2° livello di Andria. Questa è una delle novità più rilevanti emerse nell’intervento del capogruppo PD in regione Filippo Caracciolo nel corso della trasmissione Spazio Città condotta da Roberto Straniero che ha approfondito lo stato dell’arte sul nuovo nosocomio andriese. Tra le altre novità emerse la validazione da parte dell’ASL BT del nuovo piano clinico gestionale realizzato dalla Regione Puglia e quella che è una fitta interlocuzione tra i progettisti e l’ASSET per definire le importanti modifiche progettuali rispetto all’idea presentata a luglio del 2021 a Castel del Monte. Una procedura che, comunque, avrà ancora importanti ostacoli da dover superare.

Per la complessità delle procedure e per la mancanza di posti letto che sconta la sesta provincia pugliese, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto l’istituzione di una task force per occuparsi del progetto.

Sulla vicenda però non dorme sonni tranquilli l’intero territorio ed in particolare il comitato bipartisan costituitosi proprio per monitorare l’andamento delle procedure.



