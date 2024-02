La settimana biblica diocesana è giunta alla sua XVI edizione. L’icona dei discepoli di Emmaus fa da sfondo alla riflessione annuale che ancora una volta, caratteristica della settimana biblica, è a supporto del programma pastorale tracciato dal Vescovo Mons. Luigi Mansi per la Diocesi di Andria nella lettera e programma pastorale per l’anno 2023/2024: “Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro…ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo” (Lc 24,15-16).

«Il racconto dei discepoli -spiega Don Leonardo Pinnelli, direttore dell’Ufficio Catechistico- di Emmaus, come scrive il Vescovo, assomiglia molto alla nostra vita di tutti i giorni. Non è forse vero che tante volte noi andiamo a messa proprio come i due discepoli? Facciamo la strada verso la Chiesa stanchi, sfiduciati, forse anche di malavoglia, compiendo un gesto che sa di “routine. Però lì, intorno alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, accade qualcosa: la Parola di Dio ci viene annunciata nelle letture e ci scalda il cuore; poi la preghiera, il rinnovo dei gesti della santa Cena, il pane che viene spezzato “in memoria” di Lui… Quale deve essere il frutto? Anche noi, come i due discepoli di Emmaus, dovremmo uscire dall’incontro avuto con il Risorto all’altare e tornare allo scorrere degli eventi della vita, felici di aver incontrato il Signore. La novità? Sperare che c’è una nuova vita da vivere e da annunciare! Il Vescovo -conclude Don Leonardo-, sempre nella sua lettera pastorale, ci consegna tre passaggi fondamentali che ogni cristiano, come i discepoli di Emmaus, deve incarnare per giungere a vivere la speranza che è Cristo stesso. La Settimana Biblica si snoda attraverso tre verbi: Ricordare – Riconoscere – Sperare».

La Settimana Biblica si snoda attraverso tre verbi: Ricordare – Riconoscere – Sperare; questi verbi guideranno la riflessione biblica che si terrà, presso la parrocchia San Paolo Apostolo in Andria, alle ore 19:00.

Programma:

Lunedi 19 Febbraio 2024

“…Conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto” (Lc 24,14).

Dallo Shemà Israel al Ricordare le sue opere.

Relatore: Don Pasquale Giordano, biblista, docente di Sacra Scrittura e direttore del Centro di Spiritualità Biblica “Il Mandorlo”

Martedì 20 Febbraio 2024

“Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo” (Lc 24, 16).

Essere trattenuti e Riconoscere il Signore: dalla Parola all’Eucarestia.

Relatore: Don Francesco Filannino, biblista e ricercatore presso il Pontificio Istituto Biblico.

Mercoledì 21 Febbraio 2024

“…noi speravamo” (Lc 24,21).

Dalla predica della delusione alla Speranza del Risorto.

Relatore: Don Gianni Carozza, biblista e docente presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano.