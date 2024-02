Dal 1 gennaio 2024 la Zona Economica Speciale del Sud Italia (ZES) diventa un unico centro di autorizzazione e di incentivi per le imprese. Il prossimo 22 febbraio alle ore 17.30 al Laboratorio Urbano ex Mattatoio di via Canosa si svolgerà un convegno pubblico per parlare di “ZES UNICA SUD ITALIA – Tra sfida, opportunità, salto nel buio”. Ne discutono imprese, associazioni, tecnici e professionisti, insieme a Manlio Guadagnolo – commissario straordinario ZES ADRIATICA, Giovanna Bruno Bruno – Sindaco di Andria, Anna Maria Curcuruto – assessore alla Visione Urbana di Andria, con le associazioni Imprese del PIP Andria, Amici per la Vita – onlus e Confcommercio. Per presentare l’iniziativa, che coinvolge l’intera città, è convocata conferenza stampa lunedì 19 febbraio alle ore 10,30 in Sala Giunta a Palazzo di Città.

«A distanza di diversi mesi dal primo incontro, questa è una nuova occasione per capire cosa accadrà ai nostri territori con le Zes – commenta il sindaco Giovanna Bruno – in particolare quali opportunità e quale indotto per la città di Andria ne potrebbero derivare. La ZES, ricordiamo, prevede una serie di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative di cui potranno beneficiare le imprese già operative nelle Zes o anche di nuovo insediamento. Un incentivo quindi ad investire sul territorio e a produrre ricchezza».