Procedono con tempistiche scadenzate e serrate i progetti contenuti nel PNRR che riguardano la città di Andria: circa 80 milioni di euro che puntano a riqualificare alcune aree della città oltre che a dotare di ulteriori servizi e spazi a verde quartieri in cui non vi sono. Un lavoro serrato degli uffici il cui aggiornamento puntuale è arrivato durante un incontro, ieri pomeriggio, del tavolo politico-istituzionale PNRR per l’aggiornamento periodico relativo allo stato di attuazione della programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul territorio cittadino. I tre progetti Pinqua, del valore complessivo di 45 milioni di euro, sono in una fase burocratica avanzata considerando che si è già alle valutazioni delle proposte per parte dei lavori.

Accanto ai Pinqua, tuttavia, uno dei finanziamenti più importanti è senza dubbio quello per il restauro di Palazzo Ducale nel cuore del centro storico della città. Una struttura che attende da molti anni un recupero e che finalmente potrà rivedere la luce grazie ad oltre 14milioni di euro.

Il servizio su News24.City.