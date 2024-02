Su iniziativa dell’assessore alla Trasparenza con delega al Bilancio, Tributi e Partecipate – Pasquale Vilella, a partire da domani 8 febbraio sarà attivo in città lo Sportello riservato ai Commercialisti. La Andreani Tributi Spa, società che supporta l’Ufficio Tributi per la gestione delle ingiunzioni di pagamento relative agli anni d’imposta 2012 – 2013, ha riservato uno sportello dedicato ai commercialisti nella giornata del giovedì.

Già da domani, dunque, sarà possibile recarsi, previo appuntamento, presso lo sportello dedicato. Al fine di razionalizzare l’affluenza dei professionisti è possibile prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected] Nella mail il professionista dovrà solo indicare il numero di pratiche da esaminare ed un recapito telefonico e mail dove poter essere contattato per eventuali comunicazioni. La stessa mail potrà essere utilizzata per inviare le istanze di rateizzazione che saranno gestite in back office in modo da poter dedicare il tempo a disposizione per l’esame delle altre casistiche.

«Con questo provvedimento – spiega l’assessore Vilella – si intende riconoscere un ruolo fondamentale dei commercialisti nella interlocuzione con l’Ufficio Tributi. Inoltre, la calendarizzazione degli appuntamenti favorisce anche la gestione delle domande di rateizzazione che i professionisti potranno gestire senza doversi recare in ufficio consentendo agli operatori della Andreani Tributi SpA di fornire assistenza ai cittadini che si recano autonomamente in ufficio.

Colgo l’occasione per evidenziare ai contribuenti che è sempre possibile verificare la propria posizione in modo da anticipare, con notevole risparmio di ulteriori sanzioni e interessi, il pagamento anche sotto forma di rateizzazione».

L’assessore Vilella comunica inoltre che riceve, su appuntamento, al Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali – Via Bari n. 75 il mercoledì dalle 08.30 alle 10.30 ed il giovedì dalle 16.00 alle 18.00; a Palazzo di Città – Piazza Umberto I, il venerdì dalle 08.30 alle 10.30.