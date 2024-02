Si è svolto ieri il primo incontro del neo eletto direttivo del Calcit di Andria. Nella sede di via Taranto presenti tutti i consiglieri che hanno assunto l’onere di guidare la storica associazione andriese che si occupa di malati oncologici nel prossimo quadriennio. Rieletto all’unanimità il Presidente nella figura del Dr. Nicola Mariano mentre suo vice confermato anche Giovanni Massaro. Novità il ruolo di segretario affidato al neo eletto Vincenzo Napolitano. Conferma, invece, anche per il tesoriere il dottore commercialista Vito Lomuscio. Componenti del consiglio a nove Vittoria D’Avanzo, Riccardo Fortunato, Francesca Ieva, Angela Quacquarelli e Riccardo Ficarazzo.

«Un ringraziamento ai soci del Calcit per la fiducia ed ai nuovi membri del direttivo per aver scelto di confermare l’idea di associazione che abbiamo in mente – ha spiegato il Dr. Nicola Mariano – un doveroso ringraziamento però lo devo fare ai componenti del vecchio consiglio che hanno alacremente lavorato per dare al Calcit quel volto nuovo di associazione sempre più in azione in favore dei malati oncologici. E ancora di più in quest’anno in cui festeggiamo i 40 anni di attività avremo davvero moltissime cose di cui occuparci».

Durante la prima riunione del consiglio si è parlato soprattutto dei progetti da mettere in campo proprio per celebrare i 40 anni di attività. Dopo le votazioni di sabato scorso risulta anche eletto il nuovo consiglio dei provibiri con Salvatore Bruno, Rosanna Magrone ed Antonietta Miracapillo.