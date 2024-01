«Abbiamo fatto in qualche modo la storia di questo territorio». Sono state alcune delle parole pronunciate oggi nell’ultimo giorno da Questore della Provincia di Barletta Andria Trani dal dott. Roberto Pellicone che da domani sarà a Siracusa dove sarà a capo della Questura della provincia Siciliana. Un saluto dopo tre anni e mezzo di lavoro nella BAT con due anni e mezzo materialmente a capo di una Questura che quando è arrivato la prima volta sul territorio non esisteva ancora.

Difficoltà dovute a problemi logistici e di organico superate passo dopo passo grazie al sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato ha voluto rimarcare il Questore Pellicone. Un territorio difficile in cui la criminalità ha una presenza ingombrante ma in cui l’attività delle forze dell’ordine è stata via via sempre più incisiva ed i numeri lo testimoniano. Ci sono ancora diverse sfide però che attenderanno il nuovo numero uno della Polizia nella BAT non ancora nominato dal ministero dell’Interno.

Nell’incontro di stamane con la stampa il Dott. Pellicone ha voluto ringraziare non solo dirigenti, funzionari ed agenti della Polizia ma anche i giornalisti, i sindaci ed il prefetto nonché le associazioni ed i cittadini in una squadra Stato che è cresciuta giorno dopo giorno anche grazie alle tante iniziative di polizia di prossimità messe in campo dalla Questura per avvicinarsi alla popolazione.

Un ultimo pensiero il Questore ha voluto riservarlo alla nascente associazione antiracket della BAT, un importante anello di congiunzione tra vittime e forze dell’ordine per chiudere la porta anche ad una delle pratiche più odiose della criminalità. Un territorio di cui il dott. Pellicone ha voluto rimarcare la straordinarietà anche e soprattutto sotto l’aspetto imprenditoriale e sociale per una comunità che vuole vivere sempre più nella legalità.

Il servizio completo su News24.City.