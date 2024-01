Si sono concluse nella serata di sabato le operazioni di spoglio per le elezioni del nuovo consiglio direttivo del Calcit di Andria per il prossimo quadriennio. Eletto anche il consiglio dei Provibiri. E’ stata alta l’affluenza di partecipazione dei soci dell’associazione storica andriese che quest’anno festeggia i 40 anni di attività in favore dei malati oncologici. Le operazioni si sono svolte nella sede di via Taranto e sono state gestite dalla commissione elettorale presieduta da Domenico Sinisi e dal gruppo di volontari impegnati per l’occasione. Diverse le conferme rispetto al vecchio consiglio direttivo per una strada tracciata completamente nuova rispetto al passato e con un progetto come quello de “La Grande C” che sta producendo numeri sempre più importanti di presa in carico di pazienti come spiega il Presidente uscente il Dr. Nicola Mariano.

I numeri delle attività svolte sono stati analizzati già nello scorso weekend quando c’è stata una assemblea annuale in cui è stato possibile verificare le azioni in campo sul territorio messe in campo già nell’ultimo triennio.

Ora l’azione del Calcit riparte immediatamente con le nuove cariche che saranno assegnate al direttivo anche perché c’è un fitto programma di iniziative già in campo per celebrare il 40esimo anniversario di attività dell’associazione andriese.

Ecco l’elenco degli eletti al termine delle procedure di spoglio:

1) Nicola Mariano

2) Gianni Massaro

3) Vito Lomuscio

4) D’Avanzo Vittoria

5) Napolitano Vincenzo

6) Riccardo Fortunato

7) Ieva Francesca

8) Quacquarelli Angela

9) Ficarazzo Riccardo

Risultano anche eletti per il Consiglio dei Provibiri

1) Bruno Salvatore

2) Magrone Rosanna

3) Miracapillo Antonietta