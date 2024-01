L’ospedale “Bonomo” di Andria ha ufficialmente un presidio di Polizia al suo interno. Inaugurata la postazione di sicurezza, cercata e voluta da tempo per sopperire agli episodi di violenza (fisica e verbale) che spesso hanno interessato in particolare il pronto soccorso del nosocomio andriese. Saranno due gli agenti presenti, per il momento nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14. L’obiettivo futuro è quello di aumentare le ore di presidio e soprattutto istituirlo anche in altre strutture sanitarie della provincia BAT.

L’attività della Polizia di Stato al “Bonomo” si affiancherà al lavoro della vigilanza ospedaliera. Soddisfatta la direttrice generale della Asl Bt, Tiziana Dimattero, la quale ha offerto anche un quadro preoccupante degli episodi di violenza in ambito sanitario in Puglia.

L’iniziativa si aggiunge alle attività nate dopo la visita nella BAT ad ottobre scorso del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Andria rappresenta solo il punto d’inizio.

Il servizio.