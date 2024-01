«Sabato ho partecipato alla messa per celebrare San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. In queste ultime ore ho avuto modo di riflettere sulle parole del Comandante della Polizia Locale di Andria, Francesco Capogna: E mi sono resa conto che gli uomini e le donne che ogni giorno indossano la divisa di vigili urbani non danno per scontato la stima e la fiducia dei loro concittadini, forse, perché la stessa politica quando parla di ordine pubblico e quando ci sono operazioni anticrimine è pronta a ringraziare e lodare altre forze dell’ordine (carabinieri, polizia etc)…». Le parole dell’On. Mariangela Matera esponente di Fratelli d’Italia in occasione della festività di San Sebastiano.

«I vigili urbani non solo non vengono mai ringraziati, ma sono quelli che quando cercano di far rispettare le regole finiscono per essere offesi e a volte anche aggrediti – spiega ancora l’on. Matera – I vigili nel nostro immaginario sono ‘quelli’ che fanno le multe, che nei mercati fanno controlli, che nei negozi fanno verbali… e allora ci appaiono decisamente ‘antipatici’, ma è grazie a loro se le nostre città sono più vivibili, se il traffico stradale non impazzisce ogni due secondi, se i nostri bambini e ragazzi circolano con maggiore sicurezza. E allora al Comandante e ai suoi vigili voglio assicurare che quella fiducia e quella stima non se la devono meritare. Ce l’hanno già».