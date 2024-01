Soffre in avvio ma poi alla lunga trova la reazione e l’ispirazione giusta nel sinistro di Nicola Strambelli e nella testa di Amedeo Silvestri. E’ il riassunto della domenica del derby tra Fidelis Andria e Casarano che finisce 3 a 1 per i padroni di casa dopo l’iniziale vantaggio ospite con Rajkovic. Tre punti preziosi per la squadra di de Candia che consolida il piazzamento playoff e trova importanti gol dalla difesa con un perfetto Silvestri negli inserimenti su palla inattiva. Il 3-5-2 con Strambelli e Scaringella in avanti a caratterizzare le scelte iniziali del tecnico andriese che deve fare a meno di Sasanelli per squalifica. Feola-Bottalico-Cecere il tris di centrocampisti. Dall’altro lato Laterza sceglie il 4-2-3-1 con Rajkovic affiancato dal trio Gambino-Citro-Corvino.

Parte decisamente meglio il Casarano che sfrutta subito i quattro attaccanti schierati da Laterza e gli ottimi schemi su calci piazzati. Dopo neanche quattro minuti è Guastamacchia a toccare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, attento Baietti. Ma all’alba dei dieci minuti di gioco arriva il vantaggio ospite: Giannini entra da sinistra in area di rigore senza troppe difficoltà e serve al centro per Rajkovic che è bravissimo a girarsi ed a battere Baietti. Troppa però la libertà lasciata all’attaccante del Casarano che mette a segno la sua sesta marcatura stagionale in campionato. La pressione degli ospiti non diminuisce almeno fino al quarto d’ora quando la Fidelis riesce a trovare con più continuità la manovra offensiva. La prima azione la costruisce da destra con il cross rasoterra di Donida ed il tocco sul fondo di Feola. Ma al 18’ arriva la perla di Strambelli che dal nulla costruisce un tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa a Carotenuto battuto. L’occasione rende la partita bellissima e dall’altro lato Rajkovic a tu per tu con Baietti esalta i riflessi in uscita dell’estremo difensore di casa. Ancora Strambelli si libera dal limite con un tiro che sibila alla sinistra di Carotenuto. Esce Corvino per un infortunio al suo posto in campo Gjonaj al 27’. E’ però ancora Strambelli alla mezz’ora direttamente su calcio d’angolo ad impegnare Carotenuto, palla nuovamente in corner. Dal calcio piazzato però nasce il pareggio Fidelis: Strambelli mette la palla al centro e Silvestri di testa segna il suo primo gol con la maglia biancazzurra. Proprio in quella porta aveva segnato anche nel derby ma con la maglia del Barletta. La Fidelis mantiene alta l’intensità e ci prova con un colpo di testa di Giambuzzi sul fondo di poco. Nel finale però torna a macinare occasioni il Casarano: finisce in off side Guastamacchia che deposita in rete un pallone scodellato al centro da Gjonaj ma toccato da un suo compagno di squadra. Gjonaj si libera bene al tiro dal limite, palla tra le braccia di Baietti. L’occasione giusta per passare nuovamente in vantaggio se la costruisce Rajkovic che parte in posizione regolare e colpisce potente ma la palla si spegne sulla traversa. Ultimo squillo del primo tempo con una ripresa che si riapre con gli stessi 22 in campo e con lo stesso copione del finale di prima frazione.

Ed è Rajkovic a calciare da buona posizione su assist di Cerutti sull’esterno della rete. Strambelli ammonito al 12’ salterà la sfida di Gravina per squalifica. Al quarto d’ora altra occasione sprecata dal Casarano su colpo di testa di Citro che di testa anticipa tutti ma la palla danza sulla linea di porta senza che nessuno la metta alle spalle di Baietti. Strambelli dall’altro lato ci prova con un tiro che finisce sul fondo non di molto. Scaringella con la testa non inquadra lo specchio della porta. Cambiano i due tecnici e per de Candia c’è una triplice sostituzione al 22’: in campo ci vanno Russo, Cancelli e Venanzio al posto di Scaringella, Bottalico e Riefolo. Nessuna vera prima punta ma Russo e Strambelli a svariare molto. E la mossa è giusta perché la Fidelis sfiora subito il raddoppio con l’incursione di Feola che da pochi passi calcia alto dopo un assist di Russo. Al 25’, poi, Strambelli si libera bene a destra salta due uomini e nel cuore dell’area di rigore è atterrato da Marconato. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Nicola Strambelli spiazza con la solita freddezza Carotenuto e mette a referto il suo ottavo gol stagionale. Ci prova ancora la Fidelis sempre con Strambelli che calcia però troppo centralmente. Alla mezz’ora Citro in rovesciata mette i brividi a Baietti ma non inquadra lo specchio della porta. E poco dopo ecco il tris di casa: ancora un calcio d’angolo ancora una perfetta esecuzione di Strambelli con l’inserimento con i tempi giusti ancora di Silvestri che deposita il pallone in rete per la sua personale doppietta. Il Casarano non riesce a reagire e nell’ultimo quarto d’ora non costruisce nulla per impensierire la retroguardia di casa. La Fidelis porta a casa tre punti che valgono l’aggancio al Casarano ed ora attende la sfida esterna a Gravina. Per la squadra di Laterza, invece, sfida tra le mura amiche contro la Palmese.