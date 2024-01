Le scuole andriesi del primo ciclo si sono incontrate lo scorso 10 gennaio per la prima volta dopo l’approvazione, da parte della Regione Puglia, del Piano di Dimensionamento della rete scolastica cittadina. All’incontro hanno partecipato i dirigenti e i referenti della maggior parte delle scuole andriesi aderenti al CISA (Comunità Istituzioni Scolastiche Andriesi).

Dopo aver preso atto della suddetta approvazione, i presenti hanno iniziato a tracciare le linee di un percorso che, si legge nella nota, «per alcune scuole (soprattutto quelle più significativamente coinvolte dal dimensionamento), si preannuncia ricco di novità e complesso». A parlare è la referente del CISA la dott.ssa Dora Guarino. «Dall’arrivo dei nuovi codici meccanografici con la sigla BT, sorte che riguarderà tutte, indistintamente, le scuole del primo e secondo ciclo della BAT, per la costituzione del nuovo Ufficio Scolastico Territoriale a Barletta dal prossimo settembre, all’esigenza di fornire all’utenza ed alle famiglie informazioni corrette per le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, i dirigenti e i referenti presenti si sono confrontati in un lungo incontro, da cui è emersa la necessità di procedere adottando linee di intervento comuni e condivise».

«Dopo i pronunciamenti della politica – spiegano dal CISA – è giunto il momento che le scuole abbiano il tempo e la serenità per affrontare questo nuovo cammino, che allineerà Andria alla grande maggioranza delle realtà scolastiche italiane caratterizzate, per il primo ciclo, da istituti comprensivi».