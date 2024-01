«Prima di Natale l’arrivo di nuovi dieci carabinieri e stamattina il questore Roberto Pellicone ha dato il benvenuto a nuovi agenti e assistenti della Polizia di Stato, assegnati anche loro a servizio del nostro territorio, la provincia BAT». Inizia così una nota dell’On. Mariangela Matera di Fratelli d’Italia che plaude alla promessa mantenuta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

«Nel dare a tutti loro gli auguri per il nuovo lavoro, certo non semplice e in un territorio che negli ultimi anni ha visto un’escalation della criminalità minorile, mi piace evidenziare l’attenzione di questo Governo per la nostra comunità. Un Governo che mantiene le promesse: a fine ottobre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo una visita ad Andria e aver constatato di persona i tanti problemi di ordine pubblico promise che avrebbe potenziato gli organici delle forze dell’ordine. Non parole, ma fatti».