Anche durante queste festività natalizie nella nostra Città di Andria, nella Chiesa Cattedrale, si può ammirare un sobrio allestimento natalizio che continua a mettere in evidenza le splendide opere d’arte del patrimonio storico artistico della Diocesi di Andria.

«Negli anni scorsi nella Cappella della Natività o Santa Maria del Capitolo della chiesa Cattedrale –ricorda Don Gianni Agresti responsabile della Chiesa Cattedrale- abbiamo potuto ammirare le preziose statue lignee quattrocentesche della Madonna e di San Giuseppe, ora custodite presso il Museo Diocesano di Andria “San Riccardo”».

Quest’anno possiamo osservare l’allestimento natalizio, realizzato da don Gianni Agresti, nella Cappella caratterizzata dalla presenza dalla suggestiva tela dell’Adorazione dei pastori o Natività di Francesco (e Vito) Calò sono state inserite delle decorazioni floreali all’altare policromo settecentesco.

È opportuno ricordare che l’Arciprete Carlo Antonio Scesa rifece nel 1765 a sue spese questa Cappella, arricchendola di marmi, per adempiere ad un voto, e ne fece incidere lo stemma di famiglia (una linea traversale fra due rose), ancora visibile.

«L’elemento che colpisce entrando -sottolinea don Gianni Agresti- in Cattedrale è l’allestimento dell’Altare Maggiore. Alla base dell’ambone, dove ha luogo la liturgia della parola è posizionato simbolicamente il Vangelo aperto nel prologo di San Giovanni “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.”» (Gv 1,1-3).

Su una base ottocentesca in legno dorato è posizionato Gesù Bambino con Angeli in atteggiamento di adorazione. Una deliziosa decorazione floreale rappresenta i temi del Natale con rami di abete e pungitopo colorati ed una sovrastante corona.

L’allestimento inquadra il grandioso arco, a sesto acuto, che divide le tre navate dal presbiterio.

Tutti gli elementi utilizzati per l’allestimento appartengono al corredo della Cattedrale».

Vi invitiamo a cogliere l’occasione per visitare la nostra Chiesa Cattedrale ed il Museo Diocesano che custodiscono un inestimabile patrimonio di cultura, arte e fede.

L’invito di don Agresti, Direttore del Museo Diocesano, è rivolto ai giovani con cui è necessario un dialogo come stanno facendo i maggiori Musei del mondo, condividendo l’affermazione di Eike Schmidt, già Direttore degli Uffizi: «E’ importante usare il loro linguaggio, intercettare la loro ironia e il loro potenziale perché, se i giovani non stabiliscono oggi una relazione col patrimonio culturale, è improbabile che in futuro, quando saranno loro i nuovi amministratori, vorranno investire in cultura».

Per maggiori dettagli si ricorda che è possibile consultare un’ampia bibliografia presso la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria.