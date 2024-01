Nardò, Manfredonia, Palmese, Cavese e Casarano: cinque appuntamenti concentrati in due settimane. Comincia così il 2024 della Fidelis. Riparte dal “Giovanni Paolo II” nella domenica in cui i neretini ritrovano la propria “casa”, dopo aver giocato le gare interne del girone d’andata sul neutro di Matino. Si ricomincia da questa situazione di classifica: Andria, reduce da due vittorie di fila, con 27 punti al giro di boa, ma anche con l’asterisco che si riferisce alla gara da recuperare con il Manfredonia: il secondo tempo del derby al “Miramare” è in scaletta per mercoledì prossimo, quando gli andriesi partiranno da una situazione di doppio vantaggio. I salentini, invece, sono secondi, con 33 punti, gli stessi del Martina, e sono chiamati a riscattare il ko di fine 2023 contro il Santa Maria Cilento. È una Fidelis rinnovata in tutti i reparti, quella che si presenta a Nardò: Silvestri e Ferrara in difesa, Cancelli a centrocampo mentre l’attacco era stato rinforzato già in precedenza. De Candia finalmente può contare su un organico profondo e ha la possibilità di gestire con più serenità e maggiore ottimismo gli impegni ravvicinati. Il tecnico della Fidelis, intanto, nella scelta dell’undici da opporre al Nardò, terrà sicuramente conto della sfida di mercoledì contro il Donia, occasione in cui non ci saranno tutti gli ultimi arrivati e nemmeno gli squalificati dello scorso 11 dicembre, Strambelli e Russo. Solo in quel caso, dunque, le scelte saranno limitate. Facile immaginare domani, davanti a Baietti, un trio difensivo composto solo da senior, con gli esordienti Silvestri e Ferrara insieme a Donida e con Telera “risparmiato” per il “Miramare”. I tre under, dunque, potrebbero essere collocati tra “cuore” del campo, Cecere, in corsia, Riefolo, e nei tre davanti, Sasanelli. Formazione completata poi da Feola in mezzo (difficilmente Cancelli partirà titolare), Giambuzzi o Russo sull’altra fascia, Strambelli e uno tra Piccioni e Scaringella al centro dell’attacco. Nardò contro Fidelis: novanta minuti fondamentali per le ambizioni di entrambe le squadre. Fischio d’inizio al “Giovanni Paolo II” previsto alle ore 15: diretta dalle 14.45 su Telesveva, sia sul 18, in tv, che sui canali social Facebook e YouTube. Telecronaca di Luca Guerra, commento tecnico di Peppino Ernesto.