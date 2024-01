A chiusura delle festività natalizie si terranno gli ultimi appuntamenti

previsti dal ricco programma “LE RADICI DEL NATALE”

Questa sera a partire dalle ore 19,00 presso l’Auditorium Mons. Di Donna

in Via Saliceti si terrà il Concerto della Solidarietà con brani

classici, a cura dell’Associazione UNI3 Andria – Università delle tre età.

Sempre in serata presso il Cortile dell’Oratorio Salesiano si terrà a

partire dalle ore 20,00 l’atteso appuntamento per i bambini con “LA

DISCESA DELLA BEFANA ” a cura del Centro Giovanile Salesiano.

Nel giorno dell’Epifania alle ore 11,00 in Via Regina Margherita nel

tratto compreso tra Viale Crispi e Via Duca degli Abruzzi si terrà il

concerto pianistico del M° Rosario MASTROSERIO

La serata dell’Epifania prevede sul Sagrato antistante la Chiesa

Immacolata, a partire dalle ore 20,00 il concerto dei Jubilee Gospel

Singers, con la voce travolgente di Luciana Negroponte.

_Qualora le condizioni meteo non dovessero consentire lo svolgimento

all’aperto, il concerto si svolgerà all’interno della Chiesa Immacolata.

_

Altro appuntamento da non perdere per la giornata dell’Epifania sono le

visite guidate a pagamento di ANDRIA SOTTERRANEA a cura di Turisti in

Puglia (www.tursitinpuglia.it). Necessaria la prenotazione. Ultimi posti

disponibili. Start ore 15,00

Domenica mattina 7 gennaio dalle ore 10,30 a cura dell’Associaizone

Revenge 2.0 “STREETWORKOUT ITALIA – FITNESS e CULTURA”, partenza dallo

Stadio Degli Ulivi con arrivo in Piazza Catuma.

Da non perdere anche gli appuntamenti con i presepi viventi:

Presepe Vivente “Dalla parola data all’uomo, alla parola fatta uomo”

Presso l’Oratorio Parrocchia San Riccardo nel Quartiere San Valentino

nei giorni 5 e 6 gennaio dalle ore 19,00 alle ore 21,00

Presepe Vivente “NOTTE DI LUCE” presso Lama Santa Margherita, Santuario

Madonna dei Miracoli nei giorni 6 e 7 gennaio dalle ore 17,00 alle ore 20,30

N.B: Gli eventi potrebbero essere rinviati qualora le condizioni meteo

non dovessero permetterne il regolare svolgimento.