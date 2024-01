Ho dato disposizioni di applicare tutto ciò che è previsto in forma “punitiva”. Ma quello che mi preme maggiormente è incontrare a quattr’occhi il giovane sciacallo, magari con i suoi genitori. Così come faccio in tutte le circostanze simili a queste. Non mi soddisfa individuare gli autori dei misfatti e punirli come la legge prevede. Questo è un profilo, certo, che attiene la repressione. Ma il mio cruccio è e resterà sempre quello di capire, conoscere, indagare dal punto di vista sociale e culturale, provare ad inculcare il più possibile in chi sbaglia l’idea che il rispetto dei luoghi e delle persone è alla base del vivere civile. Non arretro di un passo rispetto a questa impostazione.