La Fidelis Andria 2018 comunica il tesseramento del centrocampista centrale Crocifisso Cancelli. Il classe ’99 originario di Maglie, nonostante la sua giovane età ha già tanta esperienza in serie D sino all’esordio in serie C. Cancelli inizia la sua carriera nel settore giovanile del Lecce dove in Primavera ricopre anche il ruolo di capitano, poi tre anni a Nardò in serie D con cui colleziona quasi 100 presenze con tre reti e diversi assist non saltando neanche una gara in due anni. Infine l’approdo a Brindisi lo scorso anno dove diventa ben presto protagonista della cavalcata verso la serie C dei messapici con 33 presenze e quest’anno in serie C con 11 presenze tra campionato a coppa.