Nonostante la campagna olivicola 2023/2024 stia oramai entrando nelle battute finali, non si arrestano i tentativi dei predoni delle campagne per i furti di olive.

E’ notizia di questo pomeriggio, in contrada “Monte Faraone”, una brillante operazione sventata dagli uomini del Consorzio Guardie Campestri, all’interno della proprietà di un associato del centenario sodalizio, dove una squadra organizzata, composta da circa dieci individui, aveva iniziato a fare razzia del prezioso “oro verde”.

Grazie alla tempestiva quanto perspicace azione di una pattuglia delle Guardie Campestri, in giro di perlustrazione nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Comando per la campagna in corso, la squadra di malviventi veniva sorpresa nel pieno dell’azione predatoria, già predisposta con l’ausilio di numerosi teli, sacchi ed addirittura uno scuotitore, dandosi prontamente alla fuga nell’agro circostante.

Tuttavia, le “Dash-Cam” in dotazione alle vetture del Consorzio, potrebbero aver ripreso le targhe dei veicoli in fuga, con le relative riprese che sono già al vaglio delle competenti Autorità.

Nel frattempo, la Centrale Operativa, allertava le altre pattuglie presenti in zona per accorrere sul posto in supporto dei colleghi.

La refurtiva, ammontante ad oltre cinque quintali, è stata restituita al legittimo proprietario.