Il 2023 si conclude con l’ennesima aggressione ai danni di due ragazzi nel centro città. A raccontare l’accaduto è uno dei due attraverso i social. «Io e il mio ragazzo siamo stati aggrediti verbalmente e fisicamente in Corso Cavour. Eravamo semplicemente seduti ad un gradino» – I due, raccontano, sono stati accerchiati da un gruppo di persone che li hanno attaccati prima verbalmente e poi anche fisicamente. «Uno di loro viene verso di me e mi scaraventa la testa al portone alle mie spalle. Il mio ragazzo mi ha chiaramente difeso prendendosi schiaffi, calci e pugni» – Sono le parole dei due ragazzi vittime dell’aggressione avvenuta nella giornata di ieri in pieno centro ad Andria. I due, trasportati in ospedale grazie all’intervento della Polizia, hanno riportato ferite come denti scheggiati oltre a tanto spavento per una aggressione che di fatto non ha un motivo fondato.

Allo spavento però, si aggiunge la tanta indifferenza di chi, passeggiando e trovandosi testimone della scena, ha scelto di proseguire senza far nulla. «C’era mezzo paese che passeggiava ma nessuno si è fermato per fare qualcosa».

Ad intervenire è stata la Polizia che ha ristabilito l’ordine e portato i ragazzi al Pronto Soccorso di Andria per le cure necessarie. Al loro arrivo, però, il gruppo si era già dileguato, ma le telecamere di alcuni locali della zona potrebbero fornire dettagli alle forze dell’ordine.

I due ragazzi, concludono il racconto con un desiderio ed un augurio per il nuovo anno: «Vorrei che se ne parli, che le denunce servano a qualcosa e che questa città cambi in meglio».