«Concludiamo il 2023 con gratitudine e guardiamo al 2024 con speranza.

In questo nuovo anno, riflettiamo sulle opportunità di miglioramento per la nostra comunità» – è l’augurio del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio.

«Ai consiglieri, Assessori, dipendenti, dirigenti comunali e a tutti coloro che contribuiscono alla gestione pubblica, esprimo la speranza di un anno di successi nell’interesse collettivo e di collaborazione fruttuosa per il bene della comunità. Abbiamo di fronte sfide e responsabilità che richiedono azioni concrete. Che ogni sfida sia

affrontata con determinazione e che le vostre decisioni contribuiscano a plasmare un futuro prospero per la nostra comunità.

Siamo chiamati a collaborare con determinazione per affrontare le questioni irrisolte e perseguire un progresso sostenibile. Che il 2024 sia l’anno in cui le promesse si trasformano in azioni, portando miglioramenti tangibili per tutti i cittadini di questa comunità».