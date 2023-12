Si passerà da dieci ad otto autonomie scolastiche cassando l’ipotesi di nove istituti comprensivi come ipotizzato dall’amministrazione comunale. Arriva la decisione della Regione Puglia in merito al nuovo assetto delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il prossimo anno scolastico e ci saranno novità rilevanti. Si passerà ad otto istituti comprensivi completando una trasformazione che, difatto, era già in essere da molti anni ma senza la creazione di una nuova scuola monca e cioè senza la “media”. Non ci saranno neanche scorpori parziali come previsto nel piano dell’amministrazione comunale ma semplicemente delle aggregazioni di scuole vicine così come già immaginato diversi anni fa anche alla luce degli otto circoli didattici e degli otto gruppi che da sempre caratterizzano la città di Andria.

I tre nuovi istituti comprensivi che si affiancano ai cinque già esistenti saranno l’attuale “Oberdan”, con tutti i plessi di scuola dell’infanzia e la scuola “Don Tonino Bello” aggregati alla vicina “Vittorio Emanuele III” di piazza Trieste e Trento. Ci sarà poi l’istituto comprensivo che legherà la “Rosmini” con la scuola media “Dante Alighieri” tutti nel Quartiere cosiddetto “Europa” e poi l’ultima aggregazione sarà quella dell’attuale Circolo Didattico “Cotugno” con la scuola media “Vaccina”. Restano invariati tutti gli altri istituti. La Regione, boccia nuovamente un piano di dimensionamento scolastico dopo quello di due anni fa prodotto dall’attuale amministrazione comunale preferendo la via forse più logica e cioè quella di ricalcare la storia della scuola andriese accorpando istituti vicini senza smembrare quanto costruito negli ultimi anni in termini di continuità didattiche.