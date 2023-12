Aperte le trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Bari e Bat, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023. Un contratto che coinvolge oltre cinquantamila tra lavoratrici e lavoratori e avrà validità per il quadriennio 2024-2027. Fai, Flai e Uila hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia sottolineando le ottime performance del settore agricolo nel territorio, nonostante i condizionamenti dati dalle tensioni internazionali e dall’incremento dei prezzi. Una piattaforma che prevede un aumento salariale coerente con la riduzione del potere di acquisto dei salari di questi ultimi anni, che mira a supportare la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori in un settore che sarà sempre più caratterizzato da una forte spinta sull’innovazione tecnologica e su macchinari sempre più avanzati. Centrali anche temi quali il rafforzamento della bilateralità, di nuovi strumenti di welfare contrattuale e di un maggior controllo sugli appalti e su salute e sicurezza sul lavoro.

«Abbiamo colto con estremo favore l’insediamento del tavolo per l’avvio del negoziato, con la comune volontà di giungere quanto prima al rinnovo del contratto – affermano i Segretari Territoriali di FAI, FLAI e UILA, Vincenzo Cinquepalmi, Anna Lepore – Gaetano Riglietti e Pietro Buongiorno – Sono già stati calendarizzati i prossimi incontri per il 16 e 31 e gennaio e 15 e 29 febbraio, per entrare nel merito dei temi della piattaforma».