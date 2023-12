In preparazione alla 57ª Giornata mondiale della Pace del 1° gennaio 2024 e per sottolineare il valore universale della Pace, l’Ufficio di Pastorale Sociale-Lavoro-Giustizia-Pace e Salvaguardia del Creato, con la collaborazione degli Uffici Pastorali della Diocesi di Andria: Comunicazioni Sociali, Servizio di Pastorale Giovanile e Caritas, delle Associazioni Ecclesiali: Azione Cattolica, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico, delle Associazioni: Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) “R. Fonte” di Andria, Scuola di formazione Socio-Politica -Cercasi un Fine di Minervino, SCOUT-Agesci di Canosa di Puglia e Minervino Murge, Libera Associazione di Volontariato di Minervino Murge e con il patrocinio del Comune di Minervino Murge, organizza la:

Marcia diocesana della Pace

“ComunicAzioni di Pace”

«In questo clima mondiale segnato da conflitti che toccano diverse parti del mondo seminando morte soprattutto tra i civili -dichiara don Michele Pace, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale- non possiamo rimanere indifferenti, il primo passo è sicuramente quello di informarsi su quello che accade ne mondo per saper agire nel locale per costruire relazioni personali e all’interno delle istituzioni che mirano alla costruzione di una società meno conflittuale».

Il Programma

Ore 19:00: Riflessione “Comunicare i conflitti” presso il Palazzetto dello Sport

Intervista a Leonardo Zellino, giornalista TG1

Ore 19:45: Inizio Marcia

Ore 20:00 momento teatrale “Lo Spazio di un respiro” con Antonello Loiacono

presso ex scuola Vittorino Da Feltre

Ore 20:30: Video “Comunicazione e politica”, Piazza Bovio

Ore 21:00: momento di preghiera presieduto da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria

presso la Parrocchia Incoronata

La Diocesi di Andria mette a disposizione dei bus per poter raggiungere Minervino Murge.

Punti di raccolta:

-Andria ore 18:00

(tre punti di raccolta):

1. Via V. Bottego

Parrocchia Sant’Andrea; Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

-Canosa di Puglia ore 18:00

(due punti di raccolta):

1. Piazza Terme e Piazza

Piazza Padre Antonio M. Losito

Per usufruire dei bus è necessario iscriversi come singoli e come comunità parrocchiali inviando un messaggio WhatsApp a don Michele Pace al numero 3478521984, scegliendo il punto di raccolta, entro il 27 dicembre 2023.