Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Manzoni” ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare promossa da Telethon, al fine di diffondere la cultura della solidarietà e di sensibilizzare gli alunni alla ricerca scientifica. Dal 11 al 15 dicembre 2023 l’intera comunità scolastica ha promosso diverse iniziative come la “Merenda della solidarietà”, che ha coinvolto sia l’infanzia che la primaria, e la vendita di manufatti natalizi realizzati dagli studenti della Scuola Secondaria, in coerenza con quella che è la mission dell’I. C. Don Bosco – Manzoni, ovvero “aprire le menti per cogliere con intelligenze diverse i molteplici aspetti della realtà, formare cittadini capaci di impegno individuale e sociale ma anche di collaborazione all’interno di un gruppo”. Telethon utilizza le conoscenze acquisite negli anni sulle malattie genetiche rare, condividendole con l’intera comunità scientifica, per far avanzare la ricerca biomedica e accelerare lo sviluppo di terapie per la cura di patologie purtroppo trascurate dai grandi investimenti pubblici e privati. Per Telethon “ogni vita conta”, e anche per noi. Grazie al supporto delle famiglie e di tutto il personale scolastico il nostro Istituto ha contribuito alla ricerca devolvendo una somma pari a € 2.615.00, dando prova di grande senso civico e sensibilità sociale. Si ringraziano gli sponsor che hanno contribuito alla raccolta: Supermercato “Friends” – “L’angolo della frutta” – “Gluvit” gluten free shop.