Torna in campo l’ambulatorio mobile della Misericordia di Andria dopo una prima iniziativa ad ottobre scorso: appuntamento domenica 17 dicembre dalle ore 9 alle 13 in Largo Torneo ad Andria con i volontari giallociano per la rilevazione di diversi parametri vitali in forma assolutamente gratuita. Il progetto nell’ambito di una serie di iniziative dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” nell’ambito di “AndriaAttiva” azione di Puglia Capitale Sociale 3.0 vinto dalla Confraternita andriese dopo la partecipazione ad un bando regionale. Glucotest, saturazione, T.C., P.A. e diverse altre rilevazioni per un check aperto a tutta la cittadinanza.