Nell’ambito della serie di manifestazioni “Le radici del Natale”, giunta alla sua

seconda edizione e patrocinata dal comune di Andria, si terrà l’evento “Natale

in armonia”, un concerto di canzoni edite e inedite del cantautore andriese

Sergio Adea, che abbracciano un vasto repertorio, dal pop al rock.

Oltre ai temi della sfera sentimentale, il cantautore dedica particolare attenzione

ai temi della tutela dell’ambiente e dell’amore per la natura.

Per questa occasione speciale, ha deciso di coinvolgere nell’iniziativa l’artista e

designer andriese Gianluca Migliorino.

In questa particolare sinergia Migliorino riproporrà, all’interno dello spazio

concesso per l’evento, la scenografia “Back To The Eden Garden”,

originariamente concepita per YES BRAND MILANO e presentata a Milano lo

scorso febbraio durante le sfilate autunno/inverno 2024. La scenografia include

anche un coinvolgente viaggio nella “realtà virtuale”.

Il pubblico avrà così l’opportunità di godere di ottima musica, di gioire grazie ad

alcune interpretazioni natalizie e all’esibizione di altri giovanissimi artisti. Inoltre,

sarà stimolato a riflettere sul proprio rapporto con il pianeta e sull’impatto

individuale sull’ambiente, un tema ormai imprescindibile nella vita quotidiana di

ciascun individuo.

L’evento si svolgerà il 22 Dicembre dalle ore 20.00. Per ulteriori informazioni e

dettagli sull’evento, si prega di contattare il seguente n. 334-6553218.