Nella Diocesi di Andria prosegue la “piccola scuola di sinodalità”, un percorso formativo che approfondisce alcune parole chiave del Cammino sinodale e che desidera proporre momenti di confronto e formazione utili a riconoscere il senso autentico del camminare insieme come credenti invitati all’annuncio del Vangelo nella storia e nel mondo.

«Il prossimo appuntamento -ricorda don Mimmo Basile Vicario Generale della diocesi di Andria- ha al centro il tema della Chiesa sinodale chiamata a camminare con i giovani e che vedrà la presenza di don Salvatore Miscio, vicario episcopale per la pastorale nell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, e di Pamela Di Bari, capo scout Agesci Barletta 1, componente della Pattuglia Regionale Branca Rover e Scolte».

L’incontro si terrà ad Andria venerdì 15 dicembre, alle ore 19.00, presso l’auditorium della Parrocchia “Madonna della Grazia”. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti e, in particolare, ai referenti laici del cammino sinodale, religiose e religiosi, membri dei consigli pastorali parrocchiali e diocesano e presbiteri.

«Il tema dell’incontro -spiega il Vicario Generale- parte dal convincimento di quanto sia essenziale mettersi accanto ai giovani come compagni di viaggio e in ricerca con loro. Il contributo dei giovani è prezioso poiché, come afferma Paola Bignardi, essi “stanno indicando alla Chiesa – ai pastori e ai teologi, certo, ma non solo a loro – dei percorsi per una ricomprensione del credere in questo tempo inedito. Gli adulti sono posti di fronte a un dilemma: allearsi con la ricerca dei giovani o condannarsi al declino, dar vita a comunità cristiane ospitali e innovative oppure chiudersi in una cittadella sempre più arida e fuori dal tempo”».