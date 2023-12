L’Inter torna nella città federiciana, ospite della Polisportiva Virtus Andria, unica realtà giovanile in Puglia a rientrare nel progetto “IGP Inter”. Si tratta della terza visita ad Andria nel 2023 della società milanese, dopo quelle di inizio anno e delle due settimane di Inter Summer Camp. Al centro sportivo Arca dal 14 al 17 dicembre saranno presenti Massimo Giuriola, Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Inter, Marcello Esposito, Istruttore Pre Agonistica Inter, e Kostiantyn Perelygin, istruttore della Scuola Cacio Inter. Ad accogliere i tre ospiti nerazzurri sarà lo staff tecnico della Virtus Andria e il presidente Marian Gecaleanu. Un lungo weekend in cui i giovani tesserati andriesi vivranno allenamenti con i tecnici milanesi. Non mancheranno anche i momenti di formazione e confronto con lo staff tecnico della Virtus Andria. La visita dell’Inter ad Andria rappresenta un’occasione importante per fare il punto della situazione e del lavoro sin qui svolto dalla Virtus Andria con i suoi giovani tesserati, nel solco delle linee guida dettate dal settore giovanile dell’Inter. Un’opportunità di crescita e di stimolo per il futuro.