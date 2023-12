Si terranno lunedì 4 dicembre, nel pomeriggio e nella Cattedrale di Andria, i funerali di Vincenza Angrisano, la 42enne uccisa martedì scorso dal marito, Luigi Leonetti, di 51 anni, finito in carcere dopo aver confessato il delitto. Le esequie inizieranno alle 15.30, il rito funebre sarà celebrato dal vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi. Per quel giorno sarà proclamato lutto cittadino, così come annunciato dal sindaco Giovanna Bruno. Il primo cittadino è intervenuta in un video pubblicato su facebook, spiegando che la famiglia della donna vittima di femminicidio «chiede rispetto per questa forte sofferenza». Allo stesso tempo arrivano anche i ringraziamenti per le iniziative di solidarietà per i figli di Vincenza, due bambini di soli 6 e 12 anni. Per convogliare le disponibilità di aiuto il comune di Andria nei prossimi giorni aprirà un conto bancario dedicato, le cui coordinate saranno poi rese note. Il tutto per «non disperdere nulla» e «garantire la finalità di questa raccolta fondi», ha sottolineato il sindaco Bruno. E intanto il primo cittadino ha anche incontrato i figli della 42enne. «Sono seguiti da persone di grande professionalità, esperienza e umanità – ha concluso il primo cittadino andriese -. c’è un contestato famigliare che sta facendo quadrato attorno a loro. Il più grande mi chiede di ringraziare tutti» per le dimostrazioni di affetto e premura.