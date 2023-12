Primo rinforzo del mercato invernale per la Fidelis che annuncia la firma dell’esterno classe ’96 Sante Russo. Il poliedrico calciatore originario di Cerignola in questa stagione ha vestito la maglia del Barletta collezionando 14 presenze tra campionato e coppa. In carriera tanta serie D per Sante Russo ed oltre all’esperienza negli ultimi anni nella vicina Barletta ha vestito anche le maglie di Torres, Audace Cerignola, Vastese ed Anagni. Un grande WelcHome a Sante ed un benvenuto nella famiglia Fidelis.