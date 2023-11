“Le parole da dire sono difficili da trovare. Non appena appresa la notizia di ciò che è accaduto ieri sera ad Andria solo brividi addosso. La mattanza continua e questa volta è accaduto in casa nostra. Il mostro è tra noi, spesso indossa gli abiti da ‘bravo ragazzo’, da ‘bravo uomo’, ma invece continua ad accanirsi contro di noi, uccidendoci senza pietà, anche davanti ai nostri figli, vittime innocenti di una violenza che non ha ragione di essere se non quella di sopprimerci, di privarci della nostra libertà”. Così Francesca Magliano, presidente de Le amiche per le amiche.

“Ho conosciuto Vincenza, mi ha colpito per il suo garbo, la sua dolcezza, ma anche per la sua determinazione. Era una di quelle donne che non si arrende dinanzi alle difficoltà, che combatte per evolversi, per non far mancare nulla ai suoi figli e forse proprio per questo è stata ammazzata. Tutto questo è devastante, troppo doloroso. Ma noi non dobbiamo smettere di sperare, di lottare, insieme. Stasera alle 21 saremo in piazza. Le Amiche ci saranno. Vincenza è una di noi. Vincenza è tutte noi”, aggiunge Magliano.

“Abbiamo ritenuto opportuno annullare la nostra festa di raccolta fondi organizzata per il 2 dicembre. Non è certamente il momento di festeggiare, ma è il momento del cordoglio, della riflessione, della sofferenza perché è morta una nostra sorella. Sappiamo che i nostri ospiti, che supportano le nostre iniziative e credono in quello che facciamo, sapranno ben comprendere”, conclude la presidente.