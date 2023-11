La scuola c’è….questa è una certezza! Ci auguriamo che tute le altre istituzioni ci siano perché ogni violenza, e in particolare quella sulle donne, non si perpetuino MAI PIÙ.. Con questo pensiero l’IC “Don Bosco Santo – Manzoni” ha fortemente voluto essere vicina e dare voce a tute le donne che purtroppo una voce non la hanno più. Venerdì 24 novembre 2023, alunni e docenti della Scuola dell’infanzia e Primaria, sono stati impegnati in momenti di dialogo e di riflessione ed hanno collaborato all’allestimento dei plessi per lanciare un segnale anche all’esterno: un forte messaggio di lota per i diritti delle donne e di condanna a qualsiasi forma di violenza di genere. Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Manzoni”, hanno effettuato un momento di dialogo e riflessione in preparazione alla Giornata Internazionale contro la VIOLENZA sulle Donne, del 25 novembre 2023. Alle ore 09:00, gli alunni delle classi SECONDE, hanno partecipato al Convegno “Vola via dalle VIOLENZE”, a cura del Sovraintendente Capo Garbetta Anna, Operatrice dell’Unità “Codice Rosso” del punto di ascolto qualificato del comando di Polizia locale di Andria (BT). Dopo il Convegno i ragazzi hanno svolto una attività conclusiva in giardino.