Chiudere in un cassetto l’entusiasmo per il derby vinto domenica scorsa e ripartire nella sfida contro la cenerentola del girone e cioè il Bitonto in una condizione ambientale completamente diversa. E’ la missione della Fidelis Andria che a Bitetto affronta una trasferta che il tecnico Pasquale de Candia prende con le pinze anche e soprattutto per non ripetere lo scivolone di San Pancrazio Salentino contro il Gallipoli che è costato la panchina a Francesco Farina.

Prima settimana intera di lavoro per il neo tecnico biancazzurro dopo la doppia sfida della scorsa settimana la prima a poche ore dal suo arrivo in panchina. Una settimana in cui si è lavorato a lungo sulla difesa a tre non tralasciando, tuttavia, il ritorno alla difesa a quattro sino a domenica scorsa adoperata dalla Fidelis.

Non ci sarà sicuramente Jefferson ancora alle prese con il problema al polpaccio mentre il resto della rosa sarà a disposizione. Tanto, nelle decisioni del tecnico andriese, potrebbe valere la condizione in crescita dell’under 2005 Simone Cecere rientrato per uno spezzone di gara domenica scorsa contro il Barletta. Ma a prescindere dalle situazioni tattiche de Candia assicura che la squadra non dovrà assolutamente approcciare in modo errato la sfida.

La gara sarà in diretta su Telesveva a partire dalle 14,15 dallo Stadio “Antonucci” di Bitetto con sempre fuori per il calcio. Diretta sul canale 18 e sui canali social con telecronaca di Luca Guerra e commento tecnico di Peppino Ernesto.

Il servizio completo su News24.City.