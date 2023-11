Un flash mob dal titolo “Farfalle Rosse” per vestire di un colore così iconico Piazza Catuma ad Andria e dire no alla violenza ed ai femminicidi ma anche a tutte quelle sopraffazioni che avvengono talvolta tra le mura di casa. E’ stata questa l’idea realizzata dalla CGIL BAT ieri pomeriggio in previsione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Obiettivo è stato quello di ribadire con forza che l’amore non uccide e che è necessario parlare ed uscire dal silenzio oltre che chiedere aiuto.

E’ una delle diverse iniziative nate ad Andria in previsione di questa giornata. La Confcommercio ha, per esempio, rilanciato anche le vetrine dei negozi allestiti in rosso e con altri elementi per dire basta alla violenza contro le donne.

Oltre 100 frasi, invece, quelle contenute nel flash mob ideato a Bari per promuovere i centri antiviolenza comunali e ribadire alle donne che non si è sole. La scelta è ricaduta sulla stazione ferroviaria, non a caso.