No alla violenza sulle donne. È il messaggio che è stato urlato, scritto, danzato e perfino marchiato sul volto con della tempera rossa dagli alunni dell’istituto comprensivo “Imbriani-Salvemini” di Andria. Sono stati i più piccoli i grandi protagonisti di un flash-mob andato in scena sul piazzale del plesso Salvemini. È stato organizzato in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, che ricorre ogni anno il 25 novembre. Un momento di riflessione collettiva, partito con la toccante lettura dei nomi delle tante, troppe vittime di femminicidio registrate solo dall’inizio dell’anno.

Una battaglia per la parità e per la civiltà che passa anche da banchi di scuola, attraverso la sensibilizzazione delle giovani generazioni, per un futuro senza più omicidi, maltrattamenti e prevaricazioni ai danni delle donne.

Il servizio di News24.City.