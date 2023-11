Oltre un centinaio i giovani studenti delle classi seconde di scuola media dell’Istituto “Vittorio Emanuele III – Dante Alighieri” che ieri hanno assistito all’allenamento mattutino del mercoledì ed hanno incontrato calciatori e staff tecnico della Fidelis Andria allo Stadio Sant’Angelo dei Ricchi. Una iniziativa nata in collaborazione tra la società biancazzurra e la scuola andriese nell’ambito di un progetto di educazione civica dal titolo “Incontro con i campioni”. Obiettivo dell’iniziativa è il confronto diretto con gli sportivi e i sacrifici che essi compiono: un esempio di vita per i più piccoli.

Una iniziativa che punta a far diventare sempre più la Fidelis un vero e proprio punto di riferimento non solo sportivo ma soprattutto extrasportivo così come sta accadendo durante le partite casalinghe attraverso il progetto “A scuola di Fidelis” e non solo.

Il servizio su News24.City.